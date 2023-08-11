Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсонській області: поранено трьох жінок

Російські війська зранку 11 серпня вкотре атакували Херсонську область. Цього разу під обстріл потрапило село Комишани, а також Берислав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Армія РФ з самого ранку атакує Херсонщину. Близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, наразі їм надається необхідна допомога.

Окрім того, о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Постраждалих немає.

Обстріли Херсона

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Для завдання ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, 9 серпня ворог обстріляв з артилерії Херсон. Під вогонь потрапив дитячий садок, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Вчора російські окупанти вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Шестеро людей отримали поранення.