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Обстріл Херсонської області: потерпілий помер в лікарні

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чоловік, який сьогодні отримав поранення під час обстрілу Херсонської області, загинув в лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Прокудін повідомив, що отримані травми виявилися занадто важкими, у зв'язку з чим чоловік помер у лікарні. 

"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Щирі співчуття родині загиблого", - сказав глава ОВА.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, внаслідок атак ворога тяжкі поранення отримав чоловік.

Крім того, в ніч на 29 жовтня російські загарбники масовано атакували Херсонську область. За ніч окупанти скинули 32 керовані авіабомби.

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