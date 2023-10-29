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Окупанти за ніч скинули на Херсонську область 32 авіабомби, - Гуменюк

Херсон, Неділя 29 жовтня 2023 09:03
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Окупанти за ніч скинули на Херсонську область 32 авіабомби, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники вночі 29 жовтня масовано атакували Херсонську область. Окупанти скинули 32 керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти цієї ночі активно використовували тактичну авіацію, скидаючи бомби на Херсонську область.

"Цієї ночі ми нарахували таких 32", - сказала Гуменюк.

Речниця наголосила, що росіяни атакували мирне населення правого берега Херсонської області. Внаслідок атак є постраждалі.

Херсонська ОВА повідомляє, що протягом минулої доби було зафіксовано 63 обстріли. Російська авіація скинула 28 керованих бомб, влучання були у Бериславському та Херсонському районах. П'ять людей дістали поранення.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Вчора окупанти масовано крили вогнем Херсон. Під ворожий удар потрапив чоловік. Також було пошкоджено енергомережу.

Також 28 жовтня терористи обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.

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