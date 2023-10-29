Обстрел Херсонской области: пострадавший умер в больнице

Прокудин сообщил, что полученные травмы оказались слишком тяжелыми, в связи с чем мужчина скончался в больнице.

"К сожалению, спасти мужчину не удалось. Искренние соболезнования семье погибшего", - сказал глава ОВА.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Напомним, сегодня, 29 октября, в результате атак врага тяжелые ранения получил мужчина.

Кроме того, в ночь на 29 октября российские захватчики массированно атаковали Херсонскую область. За ночь оккупанты сбросили 32 управляемых авиабомба.

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