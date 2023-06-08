Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась

За його словами, безпосередньо у Херсоні поранення отримали дев'ять осіб. Вони були задіяні під час евакуації містян у зв'язку із затопленням.

Серед них:

двоє працівників ДСНС;

правоохоронець;

лікар;

волонтер з Німеччини.

Окрім цього у Херсонській області поранення отримали також дев'ять осіб, одна людина - загинула.

Обстріл Херсону 8 червня

У четвер, під ворожий обстріл потрапив Корабельний район Херсону, який затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Спочатку обласна прокуратура заявила про одного загиблого й двох постраждалих внаслідок атаки. Пізніше з'ясувалось, що загиблих немає, втім кількість поранених зросла до 8 осіб.

З усіма наслідки підриву Каховської ГЕС станом на 8 червня можна ознайомитись в матеріалі агентства.

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