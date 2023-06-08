Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.

Среди них:

двое работников ГСЧС;

правоохранитель;

врач;

волонтер из Германии.

Кроме этого, в Херсонской области ранения получили также девять человек, один человек - погиб.

Обстрел Херсона 8 июня

В четверг под вражеский обстрел попал Корабельный район Херсона, который затонул в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сначала областная прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки. Позже выяснилось, что погибших нет, впрочем, количество раненых возросло до 8 человек.

Со всеми последствиями подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня можно ознакомиться в материале агентства.

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