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Обстріл Херсона: кількість поранених збільшилася, пошкоджено 15 будинків (відео)

Архівне фото: Ілюстративне фото (t.me/dsns)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок ворожого обстрілу центральної частини Херсона постраждало 10 осіб. Також було пошкоджено щонайменше 15 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одну "швидку", адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше п'ятнадцять будинків.

Жертви серед мирного населення

Прокудін повідомив, що цими ударами росіяни покінчили з життями двох людей. За уточненою інформацією, ще десятьох - поранено.

"44-річна жінка і 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки - гостра реакція на стрес та опік спини", - написав очільник області.

Унаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 і 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. У всіх - мінно-вибухові травми.

Кількість загиблих і поранених знову збільшилася

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинуло троє людей, а 15 дістали поранення. 

Обстріл Херсона

Російські війська сьогодні завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні. 

Перед цим голова ОВА попереджав, що Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Жителів попросили залишатися в укриттях.

Пізніше Прокудін повідомив про двох загиблих і чотирьох поранених цивільних.

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