Обстріл Херсона: кількість поранених збільшилася, пошкоджено 15 будинків (відео)

"Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одну "швидку", адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше п'ятнадцять будинків.

Жертви серед мирного населення

Прокудін повідомив, що цими ударами росіяни покінчили з життями двох людей. За уточненою інформацією, ще десятьох - поранено.

"44-річна жінка і 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки - гостра реакція на стрес та опік спини", - написав очільник області.

Унаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 і 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. У всіх - мінно-вибухові травми.

Кількість загиблих і поранених знову збільшилася

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинуло троє людей, а 15 дістали поранення.

Обстріл Херсона

Російські війська сьогодні завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні.

Перед цим голова ОВА попереджав, що Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Жителів попросили залишатися в укриттях.

Пізніше Прокудін повідомив про двох загиблих і чотирьох поранених цивільних.