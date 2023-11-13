Обстрел Херсона: количество раненых увеличилось, повреждены 15 домов (видео)

"После обеда враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял центральную часть города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено или повреждено восемь автомобилей, среди них одну "скорую", административное здание, больницу и по меньшей мере пятнадцать домов.

Жертвы среди мирного населения

Прокудин сообщил, что этими ударами россияне покончили с жизнями двух человек. По уточненной информации, еще десять - ранены.

"44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У 57-летней женщины - острая реакция на стресс и ожог спины", - написал глава области.

В результате удара по больнице пострадали двое медработниц, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех - минно-взрывные травмы.

Количество погибших и раненых вновь увеличилось

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате вражеских обстрелов Херсона погибло три человека, а 15 получили ранения.

Обстрел Херсона

Российские войска сегодня нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне.

Перед этим глава ОВА предупреждал, что Херсон находится под массированным огнем российской армии. Жителей попросили оставаться в укрытиях.

Позже Прокудин сообщил о двух погибших и четырех раненых гражданских.