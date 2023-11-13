Окупанти вдарили по центру Херсона: двоє загиблих, четверо поранених

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець", - розповів він.

Крім того, до хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного - поранення в районі живота.

"Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний", - додав голова ОВА.

Атаки Херсона

Російські війська завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні у понеділок, 13 листопада. Знищено автомобіль "швидкої". Перед цим глава ОВА попереджав, що Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Мешканців попросили залишатися у укриттях.

Цього ж дня, трохи раніше, РФ обстріляла передмістя Херсона, атакувавши цивільний автомобіль, де знаходилися мама з двомісячною дитиною. Вони саме поверталися з лікарні. Дідусь дівчинки загинув, мама - у тяжкому стані.

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