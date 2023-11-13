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Російська армія масовано обстріляла одну з лікарень у Херсоні

Херсон, Понеділок 13 листопада 2023 15:25
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Російська армія масовано обстріляла одну з лікарень у Херсоні Фото: російська армія масовано обстріляла одну із лікарень у Херсоні 13 листопада (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні у понеділок, 13 листопада. Знищено автомобіль "швидкої".

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні", - розповів він.

Щодо наслідків, наразі відомо, що під час обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

"Інформація уточнюється", - зазначив Прокудін.

Обстріли Херсона

13 листопада російські війська не вперше обстрілюють Херсон, мешканці якого нещодавно відзначили річницю від дня звільнення міста від окупантів. До цього загарбники вдарили по цивільному автомобілю з немовлям усередині. Машина спалахнула. Дитину якраз везли з огляду у лікаря. Мама дівчинки зараз у тяжкому стані у лікарні, а дідусь загинув.

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