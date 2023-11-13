ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Херсона: кількість поранених збільшилася, пошкоджено 15 будинків (відео)

Херсон, Понеділок 13 листопада 2023 18:03
UA EN RU
Обстріл Херсона: кількість поранених збільшилася, пошкоджено 15 будинків (відео) Архівне фото: Ілюстративне фото (t.me/dsns)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок ворожого обстрілу центральної частини Херсона постраждало 10 осіб. Також було пошкоджено щонайменше 15 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одну "швидку", адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше п'ятнадцять будинків.

Жертви серед мирного населення

Прокудін повідомив, що цими ударами росіяни покінчили з життями двох людей. За уточненою інформацією, ще десятьох - поранено.

"44-річна жінка і 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки - гостра реакція на стрес та опік спини", - написав очільник області.

Унаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 і 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. У всіх - мінно-вибухові травми.

Кількість загиблих і поранених знову збільшилася

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинуло троє людей, а 15 дістали поранення.

Обстріл Херсона

Російські війська сьогодні завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні.

Перед цим голова ОВА попереджав, що Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Жителів попросили залишатися в укриттях.

Пізніше Прокудін повідомив про двох загиблих і чотирьох поранених цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна в Україні
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом