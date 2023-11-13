Обстріл Херсона: кількість поранених збільшилася, пошкоджено 15 будинків (відео)
Унаслідок ворожого обстрілу центральної частини Херсона постраждало 10 осіб. Також було пошкоджено щонайменше 15 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.
"Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одну "швидку", адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше п'ятнадцять будинків.
Жертви серед мирного населення
Прокудін повідомив, що цими ударами росіяни покінчили з життями двох людей. За уточненою інформацією, ще десятьох - поранено.
"44-річна жінка і 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки - гостра реакція на стрес та опік спини", - написав очільник області.
Унаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 і 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. У всіх - мінно-вибухові травми.
Кількість загиблих і поранених знову збільшилася
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинуло троє людей, а 15 дістали поранення.
Обстріл Херсона
Російські війська сьогодні завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні.
Перед цим голова ОВА попереджав, що Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Жителів попросили залишатися в укриттях.
Пізніше Прокудін повідомив про двох загиблих і чотирьох поранених цивільних.
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