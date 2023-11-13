Обстрел Херсона: количество раненых увеличилось, повреждены 15 домов (видео)
В результате вражеского обстрела центральной части Херсона пострадали 10 человек. Также было повреждено по меньшей мере 15 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.
"После обеда враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял центральную часть города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожено или повреждено восемь автомобилей, среди них одну "скорую", административное здание, больницу и по меньшей мере пятнадцать домов.
Жертвы среди мирного населения
Прокудин сообщил, что этими ударами россияне покончили с жизнями двух человек. По уточненной информации, еще десять - ранены.
"44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У 57-летней женщины - острая реакция на стресс и ожог спины", - написал глава области.
В результате удара по больнице пострадали двое медработниц, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех - минно-взрывные травмы.
Количество погибших и раненых вновь увеличилось
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате вражеских обстрелов Херсона погибло три человека, а 15 получили ранения.
Обстрел Херсона
Российские войска сегодня нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне.
Перед этим глава ОВА предупреждал, что Херсон находится под массированным огнем российской армии. Жителей попросили оставаться в укрытиях.
Позже Прокудин сообщил о двух погибших и четырех раненых гражданских.
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