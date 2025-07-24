Обстріл Харкова: Зеленський показав фото і відео із наслідками ударів

Удар по Харкову 24 липня

Зранку російські терористи атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Один зі снарядів влучив поряд з багатоповерховим будинком, внаслідок чого загорілись більше десятка автомобілів.

Станом на зараз відомо про 33 постраждалих у місті.

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