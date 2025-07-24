Обстрел Харькова: Зеленский показал фото и видео с последствиями ударов

Удар по Харькову 24 июля

Утром российские террористы атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Один из снарядов попал рядом с многоэтажным домом, в результате чего загорелись более десятка автомобилей.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших в городе.

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