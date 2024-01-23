Обстріл Харкова: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

У Харкові рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки.

"Загалом внаслідок ранкових обстрілів міста вже загинуло 7 людей. Пошукові роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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