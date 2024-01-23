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Обстрел Харькова: спасатели достали из-под завалов еще одно тело

Фото: спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций деблокировали из-под завалов в Харькове еще одно тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Харькове спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины.

"В общей сложности в результате утренних обстрелов города уже погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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