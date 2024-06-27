Обстріл Харкова. Росіяни вперше застосували проти міста ФАБ-500

Як відзначили у прокуратурі, влучання було у Київському районі міста.

Встановлено, що удари були здійснені з населеного пункту Майський Бєлгородської області Росії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

три приватні будинки;

приміщення вищого навчального закладу;

приміщення Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.

"Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали ФАБ-500", - додали в прокуратурі.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова в коментарі "Суспільному", ФАБ-500 була обладнана модулем планерування та корекції. Зокрема цей снаряд вдвічі потужніший за КАБ (керована авіаційна бомба) й ФАБ-250, які ворог раніше застосовував під час обстрілів Харкова.

Зокрема він відзначив, що ворог запустив дві авіабомби з літака Су-34. Від місця запуску до місця влучання - 65 кілометрів.

Обстріл Харкова

Сьогодні, близько о 16:00 ворог атакував Харків внаслідок чого, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, постраждав приватний будинок й скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.

Як й згадувалось вище, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих: