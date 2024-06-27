Обстрел Харькова. Россияне впервые применили против города ФАБ-500

Сегодня, 27 июня, российские террористы нанесли авиаудар по Харькову. Враг впервые применил против города ФАБ-500 (фугасная авиационная бомба).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
Как отметили в прокуратуре, попадание было в Киевском районе города.
Установлено, что удары были осуществлены из населенного пункта Майский Белгородской области России.
В результате обстрела повреждены:
По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших.
"Установлено, что сегодня российские военные впервые для удара по Харькову использовали ФАБ-500", - добавили в прокуратуре.
По словам главы Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова в комментарии "Суспільному", ФАБ-500 была оборудована модулем планирования и коррекции. В частности этот снаряд вдвое мощнее КАБ и ФАБ-250, которые враг ранее применял во время обстрелов Харькова.
В частности он отметил, что враг запустил две авиабомбы с самолета Су-34. От места запуска до места попадания - 65 километров.
Сегодня, около 16:00 враг атаковал Харьков в результате чего, по словам глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, пострадал частный дом и остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения.
Как и упоминалось выше, по состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших:
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