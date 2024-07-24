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Удар по офісу швейцарського протимінного фонду у Харкові: з'явилася реакція організації

Фото: росіяни вдарили по офісу швейцарського протимінного фонду у Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Під час ракетної атаки на Харків вранці 24 липня російські війська вдарили по офісу Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD). В організації відреагували на обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фонду.

Як розповіли у фонді, внаслідок удару була значно пошкоджена будівля, де розташовувався офіс фонду, а також деякі транспортні засоби та обладнання.

"З полегшенням підтверджуємо, що ніхто зі співробітників фонду не загинув і не був поранений", - повідомили у FSD.

У Швейцарському фонді з протимінної діяльності також наголосили, що продовжить надавати послуги з гуманітарного розмінування та підтримку народу України.

Обстріли Харкова 24 липня

Нагадаємо, в ніч на 24 липня російські війська вкотре обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька "прильотів". Удар був по промисловій зоні та приватному сектору.

Пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету.

Також сьогодні вдень росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа.

Пізніше у місті ще неодноразово лунали вибухи.

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ХарківВійна в УкраїніРакетний удар