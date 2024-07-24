Удар по офісу швейцарського протимінного фонду у Харкові: з'явилася реакція організації

Як розповіли у фонді, внаслідок удару була значно пошкоджена будівля, де розташовувався офіс фонду, а також деякі транспортні засоби та обладнання.

"З полегшенням підтверджуємо, що ніхто зі співробітників фонду не загинув і не був поранений", - повідомили у FSD.

У Швейцарському фонді з протимінної діяльності також наголосили, що продовжить надавати послуги з гуманітарного розмінування та підтримку народу України.