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Удар по офису швейцарского противоминного фонда в Харькове: появилась реакция организации

Фото: россияне ударили по офису швейцарского противоминного фонда в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ракетной атаки на Харьков утром 24 июля российские войска ударили по офису Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD). В организации отреагировали на обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фонда.

Как рассказали в фонде, в результате удара было значительно повреждено здание, где располагался офис фонда, а также некоторые транспортные средства и оборудование.

"С облегчением подтверждаем, что никто из сотрудников фонда не погиб и не был ранен", - сообщили в FSD.

В Швейцарском фонде по противоминной деятельности также подчеркнули, что продолжит оказывать услуги по гуманитарному разминированию и поддержке народа Украины.

Обстрелы Харькова 24 июля

Напомним, в ночь на 24 июля российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. В городе было зафиксировано несколько прилетов. Удар был по промышленной зоне и частному сектору.

Позже местные власти сообщили, что россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации, занимающейся разминированием. Оккупанты применили баллистическую ракету.

Также сегодня днем россияне повторно атаковали город. Удар был по инфраструктурному объекту, в результате чего возник пожар.

Позже в Харькове еще несколько раз звучали взрывы.

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