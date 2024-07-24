Удар по офису швейцарского противоминного фонда в Харькове: появилась реакция организации

Как рассказали в фонде, в результате удара было значительно повреждено здание, где располагался офис фонда, а также некоторые транспортные средства и оборудование.

"С облегчением подтверждаем, что никто из сотрудников фонда не погиб и не был ранен", - сообщили в FSD.

В Швейцарском фонде по противоминной деятельности также подчеркнули, что продолжит оказывать услуги по гуманитарному разминированию и поддержке народа Украины.