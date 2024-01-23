Обстріл Харкова: росіяни пошкодили житловий будинок

За його словами, загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

"На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", - написав він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив ушкодження житлового будинку.

"Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - зазначив він.

Обстріл Харкова 23 січня

В ніч на 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

Ввечері у понеділок, 22 січня, російські військові обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.

Також армія РФ вдарила ракетою "Іскандер" по Краматорську Донецької області.

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