Обстрел Харькова: россияне повредили жилой дом

По его словам, захватчики били по району жилой и гражданской застройки.

"На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов", - написал он.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил повреждение жилого дома.

"Осмотр мест профильными службами продолжается. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - сообщил он.

Обстрел Харькова 23 января

В ночь на 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные Силы сообщали о ракетной опасности для Сумской и Харьковской областей.

Вечером в понедельник, 22 января, российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. Погиб мужчина.

Также армия РФ ударила ракетой "Искандер" по Краматорску Донецкой области.

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