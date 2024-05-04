UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харкова: прокуратура показала фото пошкоджень

Фото: росіяни обстріляли Харків (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи сьогодні, 4 травня, двічі обстріляли Харків. В результаті ворожої агресії постраждало 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Тоді було пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі.

За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Вже близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі.

Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

 

 

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти обстріляли Харків. Удар був завданий по одному з цивільних об'єктів міста. За останніми даними було відомо, що постраждало 6 цивільних людей.

Водночас від російської агресії постраждали також Одеський та Дніпропетровський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України