Обстріл Харкова: прокуратура показала фото пошкоджень

За даними прокуратури, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Тоді було пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі.

За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Вже близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі.

Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.