Обстріл Харкова: правоохоронці показали фото наслідків ракетного удару РФ

Російські війська сьогодні вночі завдали ракетного удару по Київському району міста Харків. Правоохоронці показали наслідки обстрілу обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова.
"Пошкоджено магазин, гаражі, господарські будівлі та приватний автомобіль", - йдеться в заяві.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.
Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У Харкові вночі 15 грудня пролунав вибух. В області тоді оголосили повітряну тривогу.
Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.
На початку листопада окупанти запустили на Харків 10 дронів. Внаслідок атаки виникли 5 пожеж. Пошкоджено інфраструктуру, до медиків звернулися 8 харків'ян.
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