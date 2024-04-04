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Обстріл Харкова: в поліції показали відео перших хвилин після атаки

Фото: у поліції показали відео перших хвилин після атаки РФ на Харків 4 квітня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У поліції показали перші кадри з місця масованого обстрілу Харкова 4 квітня. На даний момент відомо про 12 поранених і 4 загиблих через атаку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Харківську облпрокуратуру.

"Серед загиблих - троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучень та рятували цивільних. Серед поранених - рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський", - розповів Білошицький, показавши відео.

Наслідки атаки

За даними слідства, 4 квітня з 1:00 до 3:00 Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників.

"У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо", - зазначили в облпрокуратурі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

 

Обстріл Харкова

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту".

Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО. Загалом РФ запустила по Україні 20 дронів-камікадзе, 11 з яких збила ППО.

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Харків