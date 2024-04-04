Обстріл Харкова: в поліції показали відео перших хвилин після атаки

Обстріл Харкова

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту".

Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО. Загалом РФ запустила по Україні 20 дронів-камікадзе, 11 з яких збила ППО.

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