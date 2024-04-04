RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Харькова: в полиции показали видео первых минут после атаки

Фото: в полиции показали видео первых минут после атаки РФ на Харьков 4 апреля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В полиции показали первые кадры с места массированного обстрела Харькова 4 апреля. На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Харьковскую облпрокуратуру.

"Среди погибших - трое спасателей, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских. Среди раненых - спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский", - рассказал Белошицкий, показав видео.

Последствия атаки

По данным следствия, 4 апреля с 1.00 до 3.00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников.

"В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.", - отметили в облпрокуратуре.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета".

Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО. В общей сложности РФ запустила по Украине 20 дронов-камикадзе, 11 из которых сбила ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков