Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Атака на Харків

22 червня російські війська КАБами атакували Харків. Повідомлялося про чотири удари по місту. В ОВА розповіли, що окупанти обстріляли житловий будинок. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та двох поранених.

Пізніше кількість постраждалих почала різко збільшуватися - 15, 18. Пізніше вже з'явилася інформація про трьох загиблих та 29 постраждалих.

Вже 23 червня в ДСНС повідомили про двох загиблих та 53 поранених. Також у відомстві додали, що рятувальна операція завершена.

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