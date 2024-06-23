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Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Фото: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших после обстрела Харькова 22 июня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

После обстрела Харькова 22 июня, в больнице находятся больше 40 людей. Четверо из них - в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.

"Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы. Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно", - рассказал он.

Синегубов отметил, что вероятнее всего, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов.

Атака на Харьков

22 июня российские войска КАБами атаковали Харьков. Сообщалось о четырех ударах по городу. В ОВА рассказали, что оккупанты обстреляли жилой дом. Изначально сообщалось о двух погибших и двух раненых.

Позже число пострадавших стало резко увеличиваться - 15, 18. Позже уже появилась информация о трех погибших и 29 пострадавших.

Уже 23 июня в ГСЧС сообщили о двух погибших и 53 раненых. Также в ведомстве добавили, что спасательная операция завершена.

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