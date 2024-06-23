Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Атака на Харьков

22 июня российские войска КАБами атаковали Харьков. Сообщалось о четырех ударах по городу. В ОВА рассказали, что оккупанты обстреляли жилой дом. Изначально сообщалось о двух погибших и двух раненых.

Позже число пострадавших стало резко увеличиваться - 15, 18. Позже уже появилась информация о трех погибших и 29 пострадавших.

Уже 23 июня в ГСЧС сообщили о двух погибших и 53 раненых. Также в ведомстве добавили, что спасательная операция завершена.

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