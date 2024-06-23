Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

После обстрела Харькова 22 июня, в больнице находятся больше 40 людей. Четверо из них - в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.
"Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы. Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно", - рассказал он.
Синегубов отметил, что вероятнее всего, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов.
22 июня российские войска КАБами атаковали Харьков. Сообщалось о четырех ударах по городу. В ОВА рассказали, что оккупанты обстреляли жилой дом. Изначально сообщалось о двух погибших и двух раненых.
Позже число пострадавших стало резко увеличиваться - 15, 18. Позже уже появилась информация о трех погибших и 29 пострадавших.
Уже 23 июня в ГСЧС сообщили о двух погибших и 53 раненых. Также в ведомстве добавили, что спасательная операция завершена.
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