ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіаудар по будинку в Харкові: у ДСНС уточнили дані про жертви, рятувальні роботи завершено

Харків, Неділя 23 червня 2024 07:32
UA EN RU
Авіаудар по будинку в Харкові: у ДСНС уточнили дані про жертви, рятувальні роботи завершено Фото: наслідки авіаудару по житловому будинку у Харкові 22 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові на місці влучання авіабомби по житловому будинку внаслідок вчорашньої атаки російських терористів, станом на ранок вже завершені аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

Так, за уточненою інформацією, кількість жертв через ворожий авіаудар по п'ятиповерхівці склала дві людини. Зазначимо, перед тим в Харківській обласній прокуратурі озвучували дані щодо трьох жертв.

У ДСНС розповіли, що постраждали 53 особи, серед яких три дитини.

"За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні надзвичайників.

Як поінформували в ДСНС, станом на 06:30 23 червня на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок були завершені аварійно-рятувальні роботи.

"Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки", - додали надзвичайники.

Російський удар КАБом по Харкову

Нагадаємо, вчора вдень, 22 червня, російські окупанти скинули на Харків відразу 4 керовані авіабомби, й одна з них влучила в житловий будинок.

За даними на вчорашній вечір, кількість постраждалих в результаті удару КАБами по Харкову перевалила за 50 людей, і серед постраждалих є діти. Відомо про трьох загиблих.

Додамо, на обстріл Харкова вже відреагував президент Володимир Зеленський - він закликав партнерів до сильних рішень, які б допомогли ЗСУ знищувати російську бойову авіацію на території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Харків Авіаудари
NEWS
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України