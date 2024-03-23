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Обстріл Харкова: в мерії розповіли про наслідки російського удару

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу зафіксоване влучання у промзону одного з районів міста. Даних про постраждалих не поступали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих", - розповів міський голова.

Він також додав, що були зафіксовані незначні ушкодження нежитлової будівлі.

Російський удар по Харкову 23 березня

Раніше повідомлялося, що близько 17:40 у Харкові пролунав вибух. Одразу після цього у місті зазвучала сирена повітряної тривоги.

Як розповіли в мерії, Харків знову перебував під російським обстрілом.

Додамо, що також сьогодні після опівночі війська РФ влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". У кількох областях оголошували повітряну тривогу. Також повідомлялося про три вибухи у Харкові.

У місті під повторний обстріл потрапили працівники екстрених служб. Внаслідок ворожого удару "Шахедами" у Харкові постраждали чотири особи.

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ХарківВибухВійна в Україні