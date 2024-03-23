Обстрел Харькова: в мэрии рассказали о последствиях российского удара

""Прилет" в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших", – рассказал городской голова.

Он также добавил, что были зафиксированы незначительные повреждения нежилого здания.

Российский удар по Харькову 23 марта

Ранее сообщалось, что около 17:40 в Харькове раздался взрыв. Сразу после этого в городе зазвучала сирена воздушной тревоги.

Как рассказали в мэрии, Харьков снова находился под российским обстрелом.

Добавим, что также сегодня после полуночи войска РФ устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В нескольких областях объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о трех взрывах в Харькове.

В городе под повторный обстрел попали и работники экстренных служб. В результате вражеского удара "Шахедами" в Харькове пострадали четыре человека.