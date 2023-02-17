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Обстрел Харькова: мэр рассказал, где зафиксировали "прилеты" и есть ли пострадавшие

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Харьков, Пятница 17 февраля 2023 08:59
Обстрел Харькова: мэр рассказал, где зафиксировали "прилеты" и есть ли пострадавшие Фото: мэр рассказал о последствиях обстрела Харькова (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Харькова в четверг, 16 февраля, зафиксированы "прилеты" в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова - Киевскому и Основянскому", - рассказал он.

По его словам, в обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала.

"По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания", - добавил Терехов.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, 16 февраля около 23:30 российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Основянского района Харькова. Повреждены производственные помещения предприятия и транспортные средства.

"Также есть повреждение железнодорожного пути. В Киевском районе Харькова обнаружена часть сбитой вражеской ракеты", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области. Оккупанты били по городу ракетами С-300. Под прицелом врага в очередной раз оказались объекты инфраструктуры.

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