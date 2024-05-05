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У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу

Фото: росіяни атакували Харків (t.me/synegubov)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові зросла кількість людей, які постраждали від російського удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Станом на зараз кількість травмованих зросла до 15", - повідомили правоохоронці.

Зауважимо, що раніше було відомо про десятьох постраждалих.

 

Нагадаємо, сьогодні у Харкові містяни чули звуки вибухів. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували Шевченківський район міста.

Прокуратура повідомила, що російські окупанти атакували середмістя Харкова трьома керованими боєприпасами УМПБ Д30-СН.

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ХарківВійна Росії проти України