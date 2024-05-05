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В Харькове возросло количество пострадавших от обстрела

Фото: россияне атаковали Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове возросло количество людей, пострадавших от российского удара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на сейчас количество травмированных возросло до 15", - сообщили правоохранители.

Отметим, что ранее было известно о десяти пострадавших.

Напомним, сегодня в Харькове горожане слышали звуки взрывов. Позже стало известно, что россияне атаковали Шевченковский район города.

Прокуратура сообщила, что российские оккупанты атаковали центр города Харькова тремя управляемыми боеприпасами УМПБ Д30-СН.

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ХарьковВойна России против Украины