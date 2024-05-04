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Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через сьогоднішній ворожий обстріл Харкова постраждало вже шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"На цю хвилину внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей", - повідомив Синєгубов.

Глава ОВА повідомив, що серед постраждалих:

  • четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років;
  • двоє 21-річних чоловіків.

"Постраждалі мають вибухові поранення. Усі - працівники підприємства. Поруч із підприємством є загорання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд", - пояснив він.

 

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, сьогодні близько 16:30 російські терористи обстріляли Харків. Удар був завданий по одному з цивільних об'єктів міста.

Крім Харкова від російської агресії сьогодні також постраждали Одеський та Дніпропетровський райони.

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ХарківВійна Росії проти України