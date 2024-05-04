Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло

"На данный момент в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек", - сообщил Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что среди пострадавших:

четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет;

двое 21-летних мужчин.

"Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия. Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек", - пояснил он.