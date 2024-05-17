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Обстріл Харкова: є кілька "прильотів" та постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли Харків. В місті зафіксовано кілька "прильотів" та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих", - повідомив Терехов.

За словами Синєгубова, станом на 16:00 відомо що п'ять постраждалих це цивільні чоловіки.

"За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова", - додав глава ОВА.

Оновлено о 16:16.

За даними Терехова наразі відомо, що один чоловік загинув.

"За уточненою інформацією - один загиблий та четверо поранених", - заявив мер міста.

Оновлено о 16:29.

Синєгубов повідомив, що станом на зараз кількість поранених зросла до тринадцяти осіб. Водночас зросла і кількість жертв.

"Вже двоє загиблих", - сказав Терехов.

Ситуація в Харкові

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти тероризують жителів Харкова та області. Проте ситуація в регіоні значно загострилась 10 травня, коли російські війська намагались прорвати оборону ЗСУ по лінії фронту.

Наразі відомо, що окупанти зайняли кілька населених пунктів в "сірій зоні"., однак далі вони не просунулись.

Чи не найважча ситуація в області наразі в Вовчанську. Росіяни щоденно обстрілюють місто, тому наразі там оголошено евакуацію. РБК-Україна писало, куди звернутись, якщо вам необхідна допомога з евакуацією.

Детальніше про ситуацію в Харкові та області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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