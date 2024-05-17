Обстріл Харкова: є кілька "прильотів" та постраждалі

Ситуація в Харкові

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти тероризують жителів Харкова та області. Проте ситуація в регіоні значно загострилась 10 травня, коли російські війська намагались прорвати оборону ЗСУ по лінії фронту.

Наразі відомо, що окупанти зайняли кілька населених пунктів в "сірій зоні"., однак далі вони не просунулись.

Чи не найважча ситуація в області наразі в Вовчанську. Росіяни щоденно обстрілюють місто, тому наразі там оголошено евакуацію. РБК-Україна писало, куди звернутись, якщо вам необхідна допомога з евакуацією.

Детальніше про ситуацію в Харкові та області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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