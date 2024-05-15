Росіяни відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Харківська ОВА

Російські війська відновили штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За добу ЗСУ відбили там 16 атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голова Харківської ОВА Романа Семенуху в ефірі телемарафону.

"Фактично відучора ворог поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, у напрямках населених пунктів Лиман Перший і Синьківка. Там тривають бої", - сказав він. За словами заступника керівника Харківської ОВА, на Куп'янсько-Лиманському напрямку українські військові за добу відбили 16 атак окупантів. Росіяни успіхи не мали. "Збройні сили України надійно тривають східний фронт Харківської області", - додав він. скриншот deepstatemap.live