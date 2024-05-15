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Росіяни відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Харківська ОВА

Куп'янськ, Середа 15 травня 2024 14:02
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Росіяни відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Харківська ОВА Фото: окупанти відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська відновили штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За добу ЗСУ відбили там 16 атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голова Харківської ОВА Романа Семенуху в ефірі телемарафону.

"Фактично відучора ворог поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, у напрямках населених пунктів Лиман Перший і Синьківка. Там тривають бої", - сказав він.

За словами заступника керівника Харківської ОВА, на Куп'янсько-Лиманському напрямку українські військові за добу відбили 16 атак окупантів. Росіяни успіхи не мали.

"Збройні сили України надійно тривають східний фронт Харківської області", - додав він.

Росіяни відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Харківська ОВА

скриншот deepstatemap.live

Бої біля Вовчанська

В ніч з 9 на 10 травня російська армія здійснила спробу повторного наступу на півночі Харківської області. Великого прориву фронту вдалося уникнути, але росіяни зайняли декілька прикордонних населених пунктів.

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні російські окупанти не проводять активних дій, але намагаються закріпитися та перегрупуватися.

Також зазначимо, що сьогодні у мережі з'явилися інформація, що росіяни зайшли до Вовчанська (місто на кордоні біля РФ). У Міноборони підтвердили, що невеликі піхотні групи ворога зайшли до міста і намагаються закріпитися у північній частині.

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