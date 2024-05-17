Обстрел Харькова: есть несколько "прилетов" и пострадавшие

"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас известно о пяти пострадавших", - сообщил Терехов.

По словам Синегубова, по состоянию на 16:00 известно, что пять пострадавших это гражданские мужчины.

"По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 16:16.

По данным Терехова пока известно, что один человек погиб.

"По уточненной информации - один погибший и четверо раненых", - заявил мэр города.