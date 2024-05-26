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Обстріл Харкова: Боррель висловився за термінове посилення ППО

Фото: керівник дипломатії ЄС підтримує посилення ППО для захисту Харкова (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив потужний удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави дипломатії Європейського Союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

Дипломат рішуче засудив "жахливі напади Росії на Харків, зокрема на переповнений торговий центр, внаслідок яких загинули і були поранені мирні жителі".

Він підкреслив, що всі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", - написав Боррель.

Обстріл Харкова 25 травня

Вдень у суботу, 25 травня, вдарили двома керованими авіабомбами по гіперпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В приміщенні перебували близько 200 людей.

На місці прильотів виникла масштабна пожежа. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 11 осіб.

Атаку різко засудили іноземні посадовці та організації. Також на інцидент відреагували в ООН.

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Харків