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Обстрел Харькова: Боррель высказался за срочное усиление ПВО

Фото: руководитель дипломатии ЕС поддерживает усиление ПВО для защиты Харькова (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель осудил мощный удар по Харькову и поддержал усиление систем ПВО для защиты города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозепа Борреля.

Дипломат решительно осудил "ужасные нападения России на город Харьков, в частности на переполненный торговый центр, в результате которых погибли и были ранены мирные жители".

Он подчеркнул, что все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - написал Боррель.

Обстрел Харькова 25 мая

Днем в субботу, 25 мая, ударили двумя управляемыми авиабомбами по гиперпермаркету "Эпицентр" в Харькове. В помещении находились около 200 человек.

На месте прилетов возник масштабный пожар. По последним данным, в результате атаки погибли 11 человек.

Атаку резко осудили иностранные чиновники и организации. Также на инцидент отреагировали в ООН.

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Харьков