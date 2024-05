Обстрел Харькова: Боррель высказался за срочное усиление ПВО

Дипломат решительно осудил "ужасные нападения России на город Харьков, в частности на переполненный торговый центр, в результате которых погибли и были ранены мирные жители".

Он подчеркнул, что все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - написал Боррель.

These systematic Russian crimes against civilians and civilian infrastructure stress again the need for Europe to urgently ramp up support for air defence: it saves lives and protects Ukrainian towns.



