Обстрел Харькова: Боррель высказался за срочное усиление ПВО

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель осудил мощный удар по Харькову и поддержал усиление систем ПВО для защиты города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозепа Борреля.

Дипломат решительно осудил "ужасные нападения России на город Харьков, в частности на переполненный торговый центр, в результате которых погибли и были ранены мирные жители".

Он подчеркнул, что все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - написал Боррель.