Обстріл Харкова 7 червня: під завалами підприємства знайшли ще одне тіло

Що відомо про обстріл Харкова 7 червня

7 червня російські війська здійснили комбінований удар по Харкову, застосувавши ударні дрони, керовані авіабомби та ракети.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, лише по одному з підприємств у Київському районі росіяни випустили 40 ударних дронів. У результаті атаки постраждали п’ятеро працівників.

Унаслідок обстрілу цивільного підприємства виникли значні руйнування та масштабна пожежа у чотирьох виробничих цехах загальною площею близько 10 тисяч квадратних метрів.

Під час рятувальної операції сталася повторна аварійна ситуація - обвал конструкції, внаслідок чого постраждав один із рятувальників. Однак рятувальникам вдалося дістати з-під завалів двох людей живими.

10 червня завалами підприємства рятувальники виявили перше тіло загиблого.

11 червня мер міста Ігор Терехов повідомив, що рятувальники вилучили з-під завалів два тіла та знайшли ще одне.

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