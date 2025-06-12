Обстрел Харькова 7 июня: под завалами предприятия обнаружили еще одно тело

Что известно об обстреле Харькова 7 июня

7 июня российские войска осуществили комбинированный удар по Харькову, применив ударные дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только по одному из предприятий в Киевском районе россияне выпустили 40 ударных дронов. В результате атаки пострадали пятеро работников.

В результате обстрела гражданского предприятия возникли значительные разрушения и масштабный пожар в четырех производственных цехах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Во время спасательной операции произошла повторная аварийная ситуация - обвал конструкции, в результате чего пострадал один из спасателей. Однако спасателям удалось достать из-под завалов двух человек живыми.

10 июня под завалами предприятия спасатели обнаружили первое тело погибшего.

11 июня мэр города Игорь Терехов сообщил, что спасатели изъяли из-под завалов два тела и нашли еще одно.

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