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РФ атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася пожежа

Субота 07 червня 2025 03:26
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РФ атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася пожежа Фото: на об'єкті фіксують потужну пожежу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по цивільному підприємству, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа", - йдеться у повідомленні о 03:18.

Оновлено о 03:42

Терехов поінформував, що за попередньою інформацією ж ще одне влучання - у центральній частині міста. Деталі наразі встановлюються.

Обстріли Харкова

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, авіабомбами та ракетами.

Учорашній вечір не став винятком. Зокрема, приблизно близько 19:00 і 20:00 у місті було чути вибухи. Як пізніше з'ясувалося, росіяни атакували Харків УАБами та ракетами. Попередньо, прильоти в обох випадках були зафіксовані в Київському районі.

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Ігор Терехов Харків Війна в Україні
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