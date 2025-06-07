РФ атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася пожежа
В ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по цивільному підприємству, почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа", - йдеться у повідомленні о 03:18.
Оновлено о 03:42
Терехов поінформував, що за попередньою інформацією ж ще одне влучання - у центральній частині міста. Деталі наразі встановлюються.
Обстріли Харкова
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, авіабомбами та ракетами.
Учорашній вечір не став винятком. Зокрема, приблизно близько 19:00 і 20:00 у місті було чути вибухи. Як пізніше з'ясувалося, росіяни атакували Харків УАБами та ракетами. Попередньо, прильоти в обох випадках були зафіксовані в Київському районі.
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