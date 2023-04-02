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Обстріл Харківської області: з'явились фото наслідків

Фото: росіяни обстріляли Куп'янський район (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 2 квітня росіяни обстріляли території Харківської області. В результаті атаки в області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в ніч на 2 квітня окупанти завдали удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю агропідприємства. За попередніми даними, ворог обстріляв селище із комплексу ЗРК-300.

Фото: росіяни обстріляли Куп'янський район (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, ми повідомляли, що 1 квітня російські військові обстріляли з РСЗВ село Кутьківка Куп‘янського району, в результаті атаки загинув 43-річний чоловік.

Як повідомлялось, за минулу добу російські війська близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів ворога одна особа загинула.

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