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Росіяни обстріляли одне з сіл Куп'янського району: є жертва та поранений

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Харків, Неділя 02 квітня 2023 09:43
Росіяни обстріляли одне з сіл Куп'янського району: є жертва та поранений Фото: росіяни обстріляли одне з сіл Куп'янського району, є жертва та поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, було атаковано село Кутьківка Куп'янського району - одна людина загинула, одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.

"Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Крім того, у с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району - приватний будинок.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів ворога одна особа загинула.

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