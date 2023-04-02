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Обстрел Харьковской области: появились фото последствий

Фото: россияне обстреляли Купянский район (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 2 апреля россияне обстреляли территории Харьковской области. В результате атаки в области зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в ночь на 2 апреля оккупанты нанесли удар по пгт Большой Бурлук Купянского района. В результате обстрела повреждено здание агропредприятия. По предварительным данным, враг обстрелял поселок из комплекса ЗРК-300.

Фото: россияне обстреляли Купянский район (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, мы сообщали, что 1 апреля российские военные обстреляли из РСЗО село Кутьковка Купянского района, в результате атаки погиб 43-летний мужчина.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские войска около 60 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов врага один человек погиб.

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