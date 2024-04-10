Обстріл Харківської області: в МВС показали наслідки ударів
Внаслідок обстрілу селища Липці Харківської області загинули троє людей, серед яких 14-річна дитина. У тому ж числі ворог двічі атакував Вовчанськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Удар по селищу Липці
Внаслідок обстрілу селища були пошкоджені приміщення аптеки та крамниці Поранення отримала 34-річна жінка. Зокрема з-під завалів визволили 16-річного юнака. Серед загиблих:
- 14-річна дівчина;
- дві жінки, які отримали смертельні поранення.
Вовчанськ
Терористи скинули вибухівку на автобус внаслідок чого поранення отримав 54-річний чоловік.
"Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем", - додав Клименко.
Обстріли Харківської області
Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, які розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом регулярно перебуває і Вовчанськ.
Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські терористи останнім часом навмисно почали завдавати подвійні удари по Харкову. Друга хвиля розрахована на враження правоохоронців та рятувальників.
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