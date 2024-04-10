ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харьковской области: в МВД показали последствия ударов

Среда 10 апреля 2024 16:32
UA EN RU
Обстрел Харьковской области: в МВД показали последствия ударов Фото: в селе Липцы в результате обстрела погибли три человека (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрела поселка Липцы Харьковской области погибли три человека, среди которых 14-летний ребенок. В том же числе враг дважды атаковал Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Удар по поселку Липцы

В результате обстрела поселка были повреждены помещения аптеки и магазина Ранения получила 34-летняя женщина. В частности, из-под завалов освободили 16-летнего юношу. Среди погибших:

  • 14-летняя девушка;
  • две женщины, получившие смертельные ранения.

Волчанск

Террористы сбросили взрывчатку на автобус в результате чего ранения получил 54-летний мужчина.

"Позже Волчанск снова оказался под ударом авиабомбами: повреждены дома и хозяйственные постройки. Легкие телесные повреждения получил мужчина, который работает сторожем", - добавил Клименко.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с Россией. В частности под обстрелом регулярно находится и Волчанск.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские террористы в последнее время намеренно начали наносить двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы